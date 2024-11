Mercedes-Fahrer streift entgegenkommendes Auto

Am Donnerstag ereignete sich auf der Kanalstraße in Mering eine Fahrerflucht. Gegen 11.45 Uhr berührten sich an einer engen Stelle ein schwarzer Audi A4 und ein silberner Daimler im Gegenverkehr. Der Fahrer des silbernen Daimlers fuhr im Anschluss einfach weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden, den er angerichtet hat. Dieser liegt bei circa 1500 Euro.

Die Polizei Friedberg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)