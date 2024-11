Mering entlastet bei der Grundsteuer die Bürgerinnen und Bürger durch niedrigere Hebesätze

Auf den Markt Mering kommen in den nächsten Jahren hohe finanzielle Belastungen zu. Die neue Kindertagesstätte „Am Mühlanger“ wird gerade gebaut, der Kindergarten in Sankt Afra benötigt einen Neubau und das Rathaus ist zu klein geworden und außerdem marode. Die Defizite bei den Bezirken werden die Haushalte der Landkreise und Gemeinden auch noch stark belasten. Aus diesem Grund empfiehlt die Kämmerei des Marktes Mering, die Einnahmeseite zu stärken. Die Berechnungsgrundlagen des Finanzamtes könnten sich aufgrund von Einsprüchen noch ändern. In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung mussten die Räte und Rätinnen dennoch einen Beschluss über eine neue Hebesatzsatzung fassen. Sie wird eine Woche nach der Bekanntmachung in Kraft treten.

Heike Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hebesatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis