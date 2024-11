Mering spart bei der Kindertagesstätte „Am Mühlanger“ 1 Millionen Euro ein

Die neue Kindertagesstätte „Am Mühlanger“ wird den Bedarf an noch fehlenden Plätzen zur Kinderbetreuung in Mering weitestgehend decken. Bürgermeister Florian Mayer berichtete bei der jüngsten Marktgemeinderatssitzung von einem „bisher sehr guten Verlauf der Baumaßnahme“. Beim Rohbau konnten knapp 700.000 Euro, beim Dach etwas mehr als 100.000 Euro im Vergleich zur Kostenberechnung eingespart werden. Insgesamt seien bereits 15 Gewerke vergeben, davon liegen wir bei drei über den Ansätzen, bei zwölf unter der Kostenberechnung, so Bürgermeister Florian Mayer. Fünf weitere Aufträge für Arbeiten wurden jetzt von der Verwaltung vergeben. Drei Vergaben erfolgten an Firmen in Friedberg, Augsburg und Gersthofen.

