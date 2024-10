Mering verlängert die Veränderungssperre fürs Zentrum

Die Meringer Ortsmitte zu erhalten, das ist das große Ziel hinter dem Planungsverfahren, das der Markt Mering seit mittlerweile drei Jahren in Arbeit hat. Seit zwei Jahren gilt in dem Bereich außerdem eine Veränderungssperre. Sie soll verhindern, dass Eigentümer auf eine Art und Weise bauen, die den Zielen der Planung zuwiderläuft. Diese Veränderungssperre würde demnächst ablaufen. Deswegen beschloss der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Verlängerung.

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Veränderungssperre Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis