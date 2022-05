Mering

Mering strebt ein Gesamtkonzept für Photovoltaikanlagen an

Plus SPD will künftig auch bei den Park-and-Ride-Plätzen diese neue Technologie errichten und so Flächenverbrauch eindämmen. Bürgermeister Mayer hat mehrere Einwände.

Von Eva Weizengeger

Die Meringer SPD will die Marktgemeinde auf den Weg zu einer Energie autarken Kommune bringen. Deshalb beantragte Irmgard Singer-Prochazka die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Park-and-Ride-Plätzen. "Wir haben hier wirklich Nachholbedarf", sagte Irmgard Singer-Prochazka in der jüngsten Bauausschusssitzung.

