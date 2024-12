Meringer Baustelle leuchtet und das sorgt für Ärger

Warum sind in Mering öffentliche Gebäude, wie die Ambérieuturnhalle, der Kinderhort Klostergasse oder die Baustelle an der neuen Kindertagesstätte am Mühlanger so hell beleuchtet? In den sozialen Medien wird darüber diskutiert. Mehrere Bürger kritisieren die hellerleuchtete Baustelle am Mühlanger und spricht scherzhaft von Flughafen Mering. Bürgermeister Florian Mayer will Licht ins Dunkel bringen.

Eva Weizenegger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis