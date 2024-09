Meringer Ferienprogramm endet auf der Meringerzeller Hütte

Mit der Wanderung zur Meringerzeller Hütte am Samstagabend ging ein erfolgreiches Ferienprogramm in Mering zu Ende. Florian Krüger dankte im Namen des CSU-Ortsvorstandes den Organisatoren Sonja Sedlmeir und Marcus Pfanzelt. Seit zwei Jahren erfolgt die Anmeldung online und das Verfahren wird von Eltern und Kindern gut angenommen. Im Jahr 2024 nahmen 415 Kinder an 52 Kursen aus den Bereichen Sport, Kunst, Pädagogik, Athletik, Forschung, Natur und Gastronomie teil. Die höchste Teilnehmerzahl war 110 bei der Führung durch den Bauernhof Wenger in Reifersbrunn.

Fröhlich wanderten etwa 35 Mädchen und Jungen und einige Eltern mit Sonja Sedlmeir von Mering los zur Meringerzeller Hütte. Sie vertrieben sich die Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit mit verschiedenen Ballspielen oder einer Minikegelbahn. Manche suchten im Wald Holz für das geplante Lagerfeuer. Die Damen der Frauenunion unter Leitung von Ramona Blöchl und Mitglieder des CSU Ortsvorstands schenkten kühle Getränke aus und versorgten die hungrigen Kinder, Eltern, Kursleiter und Kursleiterinnen mit Bratwurstsemmeln und Brezeln. Ein besonderer Höhepunkt war der Ausblick bei Sonnenuntergang bis nach Augsburg zur Kirche Sankt Ulrich und dem Hotelturm und das Lagerfeuer, an dem die Kinder sich Marshmallows zubereiten konnten. Diese und die Fackeln für die Rückkehr nach Mering hatte die Raiffeisenbank Wittelsbacher Land gespendet. Sonja Sedlmeir und Marcus Pfanzelt durften sich über einen Gutschein für die Pizzeria Da Daniele freuen. Die Kursleiter und Kursleiterinnen bekamen von ihnen als kleines Dankeschön eine Schokolade vom Weltladen überreicht und sollen sich auch im nächsten Jahr wieder am Ferienprogramm beteiligen.

Schon seit 50 Jahren gibt es das CSU-Ferienprogramm in Mering, das für ein abwechslungsreiches Angebot für kleine und größere Kinder während der Sommerzeit sorgt.