Meringer Marktlauf startet wieder durch den Ort

Der Herbst ist da! Woran man das merkt? Unter anderem da­ran, dass in Mering Marktlauf ist. Am Sonntag, 29. September, ist es wieder so weit. Seit 27 Jahren kommen die Läufer nach Mering und seit drei Jahren verläuft der Me­ringer Marktlauf mitten durch die Marktgemeinde. Das ist heuer ein bisschen anders. Merings abso­lute Mitte, der Marktplatz, ist Bau­stelle. Aber das kann weder Orga­nisator Thomas Schnitzler, seine 40 Helfer vom TV Mering und schon gar nicht die Läufer aufhalten. Die Strecke verläuft eben etwas anders.

Start und Ziel sind wieder am Bad­anger. Von dort aus geht es ent­lang der Josef-Scherer-Straße zur Paarbrücke und über die Fär­ber­gasse und den Färberberg hi­nauf. Nach ein paar Metern auf der Augsburger Straße geht es den Schäfflerberg hinunter. Die großen Höhenunterschiede sind dann ge­schafft. Bis zum Ziel wieder am Bad­anger müssen die Läufer noch über die Bouttevillestraße zur Münchener Straße und durch die Rosengasse. Genau zwei Kilometer sind dann geschafft. Der Hauptlauf geht über fünf Runden, also insge­samt zehn Kilometer mit 100 Hö­hen­metern. Die Zuschauer entlang der Strecke können sich freuen: Die Sportler kommen fünfmal vorbei.

Icon Galerie 100 Bilder Bei bestem Wetter starteten am Sonntag viele kleine und große Läufer beim Meringer Marktlauf des TVM. Die schönsten Bilder des Rennens.

Beim Marktlauf in Mering ist auch für Kinder etwas geboten

Der Meringer Marktlauf ist ein Lauf für alle. Spitzenläufer sind ebenso willkommen wie Laufeinsteiger, die einen Wettkampf einmal miterleben wollen, sich aber die lange Strecke noch nicht zutrauen. Über eine Runde geht der LaufMit-Lauf. Weil das ein Spendenlauf ist, unterstützen diese Sportler mit ih­rem Stargeld eine soziale Einrich­tung in Mering. Auch Kinder und Jugendliche sind seit jeher dabei. Die Organisa­toren erwarten wieder viele junge Nachwuchsläufer am Start. Der Bambinilauf geht über eine Run­de am Badanger und ist etwa 400 Meter lang.

Schüler- und Schü­lerinnenlauf schaffen locker zwei Runden über 800 Meter. Und das Beste für den Nachwuchs: Jedes Läuferkind wird mit einer Medaille belohnt. Die Ersten eines jeden Laufs bekommen zusätzlich einen Pokal. Für die ersten drei des Hauptlaufes, die drei größten Teil­nehmergruppen sowie der oder die ältesten Teilnehmer oder Teilnehmerin erhalten Po­kale. Und alle Startnummern sind ein Los für eine Tombola.

Die Anmeldung läuft bereits. Über 100 Läufer haben ihr Kommen schon zugesagt. Thomas Schnitzler hofft, dass die Teilnehmerzahl von knapp 250 vom vergangenen Jahr noch übertroffen wird. Schnell an­mel­den lohnt sich. Gutes Laufwetter ist bestellt.

Selbstverständlich müssen am Lauf­tag, 29. September, einige Stra­ßen gesperrt werden. Schnitzler bit­tet die Meringer und vor allem die Anwohner der Laufstrecke um Nach­sicht und Verständnis. Er gibt zu bedenken, dass mit jeder Veranstaltung wieder mehr Leben und Bewegung in die lebenswerte Gemeinde gebracht wird. Wer nicht mitlaufen kann oder will, sollte bitte an die Laufstrecke kommen, denn die Läufer brauchen Applaus und Anfeuerung, appelliert der Organisator.

Die wichtigsten Infos zum Marktlauf Termin: 29. September Start und Ziel: Am Badanger, Mering Startzeiten: Hauptlauf und LaufMit-Lauf 11 Uhr, Bambini 10.15 Uhr, Schüler/innen: 10.30 Uhr Voranmeldung bis 26. September unter: www.tv-mering.de/marktlauf Startgebühr: Erwachsene 12 Euro, Kinder/Jugendliche 5 Euro bei Anmeldung bis 22. September, danach 15 Euro. Nachmeldung vor Ort: Erwachsene bis 10.30 Uhr, Kinder/Jugendliche bis 9.45 Uhr, zusätzliche Nachmeldegebühr: 3 Euro Siegerehrung: im Anschluss an die Läufe