Meringer spenden für die Obdachlosenhilfe Augsburg

Auch heuer fand wieder die jährliche Spendenaktion für die Bedürftigen der SKM Obdachlosenhilfe Augsburg statt. Natalie Zientek sammelte während der Vorweihnachtszeit viele Leckereien, um den Menschen in Not eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten.

Auch Kinder beteiligten sich am Sammeln der Spenden

Neben den vielen freiwilligen Helfern Merings beteiligten sich ebenfalls großzügig die Familien der Mittagsbetreuung an der Ambérieuschule Mering. Natalie Zientek, welche die Einrichtung leitet, sagt: „Es ist mir ein großes Anliegen, auch die Kinder mit ins Boot zu holen und diese für solch ein Thema zu sensibilisieren und ihnen zu vermitteln, dass es wichtig ist, seinem Nächsten zu helfen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist.“

Insgesamt kam eine Spende mit 166 Packungen zusammen, welche aus den verschiedensten Lebkuchen, Spekulatius, Stollen und Plätzchen bestand. In den Vorjahren lief die Aktion so ab, dass selbst gebackene Plätzchen gesammelt wurden, die dann in ebenfalls gespendete Brotzeitboxen gefüllt wurden. So bekam jeder Bedürftige ein Behältnis mit handgefertigtem Gebäck. Viele Spender fragten nach dem Grund, warum dieses Mal ausschließlich abgepackte Naschereien gesammelt wurden.

Die Antwort lautet: Nachdem bereits bei der letzten Spendenaktion 2023 nicht mehr viel Selbstgebackenes abgegeben wurde, war es nicht lohnend, die fertig gekauften Lebkuchen zu öffnen und in die aufwendig gereinigten Boxen zu füllen. Somit fiel der Entschluss, die Brotzeitboxen wegzulassen und nur noch gekaufte Waren anzunehmen. Die ehrenamtlichen Helfer der SKM Augsburg waren sichtlich begeistert von der kiloschweren Spende und bedankten sich herzlich. (AZ)