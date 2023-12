Modellbahnfreunde gestalten zum Ammerseebahn-Jubiläum eine Ausstellung

Dokumente, Fotos und sogar ein historischer Fahrkartenschalter: Im neuen Heimatmuseum im Ludwig-Park wird Anfang Februar eine Sonderschau eröffnet.

Kurz vor Heiligabend haben die Meringer Modellbahnfreunde nicht nur ihre Weihnachtsvorbereitungen im Blick. Ihr Augenmerk liegt auf dem Jubiläum der Ammerseebahn, die vor 125 Jahren am 23. Dezember 1898 feierlich eröffnet wurde. Tags darauf, am 24. Dezember 1898, nahmen die Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen den planmäßigen Betrieb auf der Ammerseebahn zwischen Mering und Weilheim offiziell auf. Aus diesem Anlass wagen sich die Modellbahnfreunde wieder einmal an ein großes Ausstellungsprojekt, an dessen Vorbereitung sie schon seit einigen Wochen arbeiten.

Ab Anfang Februar werden sie in einer großen Schau im Meringer Ludwig-Park Sehens- und Berichtenswertes rund um die Bahnstrecke zwischen Mering und Weilheim zeigen, die zuletzt durch die mehrtägige Sperrung nach dem Schneechaos Anfang Dezember in die Schlagzeilen geriet. Dass die Eisenbahnbegeisterten, die sich einmal im Monat im Wasserhaus St. Afra zum Modellbahn-Stammtisch treffen, in der Lage sind, ein Ausstellungsprojekt zu stemmen und eine interessante Schau auf die Beine zu stellen, haben sie bereits zweimal im Meringer Heimatmuseum unter Beweis gestellt.

Modellbahnfreunde in Mering haben schon einige Ausstellungen organisiert

Bereits zum 111-Jahres-Jubiläum der Ammerseebahn im Jahr 2009 organisierten sie eine Wanderausstellung über die Geschichte dieser Bahnlinie mit Präsentationen in Mering, Geltendorf, Utting, Augsburg und Egling, die auf großes Interesse stieß. Ein weitaus größeres Projekt für die kleine Gruppe der Modellbahnfreunde war allerdings die Sonderausstellung zum 175-Jahr-Jubiläum der Bahnstrecke München-Augsburg im Jahr 2015.

Nach fünfjähriger Vorbereitungszeit begeisterten die Modellbahnfreunde damals im zehnten Jahr ihres Bestehens mit einer vielbeachteten Schau, die an 40 Öffnungstagen rund 2000 Besucher aus Nah und Fern anzog, was auch für das kleine Heimatmuseum eine mehr als stolze Bilanz darstellte.

Noch gibt es einiges zu tun, bis die Jubiläumsausstellung fertig ist, links Gerhard Bodirsky, rechts Erwin Kotzur von den Meringer Modellbahnfreunden. Foto: Heike John

Inzwischen ist das Museum in der Meringer Schlossmühle Geschichte, das neue Domizil im Ludwig-Park aber noch nicht richtig bezogen, weil es im ehemaligen Fabrikgebäude immer noch viele bauliche Unklarheiten gibt. Umso mehr freut sich der Meringer Heimatverein mit seinem Vorsitzenden Joachim Pagel, dass mit der geplanten Schau zum Jubiläum der Ammerseebahn neues Leben in die künftigen Räumlichkeiten an der Frühlingstraße kommt. Dort wo anlässlich der Sonderausstellung „1000 Jahre Mering in 10 Stationen“ Historisches über die Marktgemeinde nachzulesen und zu entdecken war, wird derzeit die 125-jährige Geschichte der Ammerseebahn an Schautafeln und in Vitrinen und mit vielen Exponaten lebendig dargestellt.

Ausstellung befasst sich mit den 55 Kilometern der Ammerseebahn zwischen Mering und Weilheim

Historische Dokumente und Fotografien berichten von mehr als einem Jahrhundert entlang der 55 Gleiskilometer zwischen Mering und Weilheim. Doch nicht nur die zur Tausendjahrfeier genutzten Seitennischen werden gefüllt, sondern der gesamte Ausstellungsraum, sodass die Schau über 350 Quadratmeter einnehmen wird. Im angrenzenden Vorführraum werden auch Kurzfilme gezeigt.

Was die passionierten Sammler in Jahrzehnten rund um die Bahn zusammengetragen haben, darunter die teils jahrelang in einem Stadel gelagerten Exponate wie eine große Lichtsignalanlage, ein historischer Fahrkartenschalter oder Original Dampflok-Leuchten, wird im Rahmen der Ausstellung präsentiert.

Zur Gestaltung der interaktiven Bahnausstellung im Ludwig-Park setzen die Modellbahnfreunde, im Bild von links nach rechts Harald Schorer, Manfred Lauber, Josef Sedlmair und Erwin Kotzur, ihr handwerkliches Können ein. Foto: Heike Joh

Doch nicht nur die Augen der erwachsenen Eisenbahnfans sollen zum Leuchten gebracht werden. Für ihre neue Schau haben sich die Modellbahnfreunde ein interaktives Konzept ausgedacht, bei dem die Kinder voll auf ihre Kosten kommen. Hier per Knopfdruck den Rauch einer Dampflok erzeugen, dort per Hebelzug ein Signal bedienen, die Schaukästen mit ihren Zuganlagen bestaunen oder Spielloks in den Händen halten.

Zur Realisierung ihres großen Vorhabens bringen die etwa zehn verstärkt Aktiven ihr gesamtes handwerkliches Können ein und sind bereits seit Oktober an den Wochenenden und teils nach Feierabend im Einsatz. Derzeit gleicht der Raum im ersten Stock des ehemaligen Ludwig-Leuchten-Hauptgebäudes einer vielseitigen Werkstatt mit Werkbank, Dekupiersäge, Lötstation und Bohrmaschine. Da wird gebohrt, geschraubt, gehämmert, gelötet und gemalert, um rechtzeitig zur geplanten Eröffnung am Wochenende 3./4. Februar fertig zu werden. Zuvor, am Samstag, 27. Januar, veranstalten die Modellbahnfreunde noch ihren traditionellen jährlichen Modellbahn-Flohmarkt im alten Wasserhaus in Mering-St. Afra.