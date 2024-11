Nach der gelungenen Premiere findet wieder eine Silvesterparty in Mering statt

Gute Nachrichten für die Meringerinnen und Meringer: Auch dieses Jahre wird wieder eine Silvesterparty in der Mehrzweckhalle stattfinden.

Benjamin Gottwald, Peter Tränkl und Dominik Ringenberger hatten voriges Jahr die erste Silvesterparty nach sechs Jahren Pause geplant, um den Meringer Bürgerinnen und Bürgern wieder einen gelungenen Jahreswechsel zu ermöglichen. Aufgrund der erfolgreichen Premiere, hoffen sie nun auch 2024 auf viele Besucher und Besucherinnen. Bürgermeister Florian Mayer gab den Organisatoren bereits sein Einverständnis, dass die große Silvesterparty am 31. Dezember um 20.30 Uhr beginnen kann und bis 3 Uhr am Neujahrstag gefeiert werden darf.

Die Augsburger Band Gaudi Royal spielt in Mering auf

In diesem Jahr wird die neunköpfige Augsburger Band Gaudi Royal, die schon bei den Sommernächten für Unterhaltung sorgte, nach Mering kommen. Sie spielen Tanz- und Partymusik für Jung und Alt, verrät der FKM-Vorsitzende Benjamin Gottwald. Jeder Gast bekommt einen „Welcome Drink“ und um Mitternacht wird in einem abgesperrten Bereich zwischen der Mehrzweckhalle und der Pizzeria Da Daniele ein großes Feuerwerk von etwa zwanzig Minuten durch eine Pyrotechnikfirma geboten. Eigenes Feuerwerk darf aus Sicherheitsgründen nicht mitgebracht werden.

Ab 2 Uhr legt die Band DJ Musik auf. Wie bei den Faschingsbällen wird es eine lange Bar mit einer großen Auswahl an Getränken geben. Als Speisen werden Fischsemmeln, Wurst- und Käsesemmeln angeboten. Damit genügend Platz zum Tanzen bleibt, verzichten die Veranstalter auf eine Bestuhlung. Die Karten können am 23. November zwischen 19 und 21 Uhr beim Heimkampf des TSC Mering in der Eduard-Ettensberger-Halle, am 7. Dezember zwischen 19 und 21 Uhr in der Mehrzweckhalle oder bereits am 8. November von 19 bis 21 Uhr im Erdgeschoss der Volksbühne Mering beim FKM Lach Moro erworben werden. Wer an diesen drei Terminen keine Zeit hat, kann sie auch mit dem QR-Code auf dem Plakat online über www.eventim.de kaufen. Der Einlass ist erst ab 18 Jahren möglich. Wer sich spontan noch am Silvesterabend entscheidet, zur Silvesterparty zu kommen, kann auch noch an der Abendkasse Karten erwerben.

Wer noch Informationen zur geplanten Silvesterparty haben möchte, kann sich an die Veranstalter wenden über die E-Mail-Adressen info@lach-moro.de oder info@TSC-mering.de.