Nach heftigem Unwetter fällt in Mering der Strom aus

Zu einem größeren Stromausfall ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Mering und umliegenden Orten gekommen. Das bestätigt Maximilien Zängl, Sprecher des Energieversorgers Bayernwerk. Demnach waren rund 2000 Haushalte ohne Strom.

Stromausfall: Unwetter und Blitzeinschlag sind die Ursache

Ursache war das heftige Gewitter, das im Landkreissüden wütete. Nach einem Blitzeinschlag kam es ab 23.15 Uhr zu den Störungen. Laut Zängl kamen zwei Störungen in der Stromversorgung zusammen. Zum einen gab es einen defekten Leistungsschalter in einem Umspannwerk. Und dazu war noch ein Baum auf eine Freileitung gestürzt. Vom folgenden Stromausfall waren auch Ried und Mittelstetten, vor allem aber Haushalte in Mering betroffen.

Etwa eineinhalb Stunden später begann die Wiederversorgung. Gegen 3 Uhr morgens habe der Strom dann in allen Haushalten wieder funktioniert, berichtet das Bayernwerk. (gön)