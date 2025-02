Naturidyll in Gefahr: Das Meringer Wäldchen steht vor dem Kahlschlag

Das Wäldchen am Hans-Sachs-Weg 6 in Mering, direkt gegenüber des Ankerzentrums, ist ein Naturparadies. In hohen Kronen alter Bäume tummeln sich Buchfinken, Gimpel, Rotkehlchen, Blau-, Kohl- und Haubenmeisen, Zilpzape und Baumläufer. Morgens hallt das rhythmische Klopfen des Buntspechts durch das Gehölz. Bald werden Igel aus dem Winterschlaf erwachen und zwischen den Wildblumen nach Nahrung suchen, während Fledermäuse und Glühwürmer lautlos durch die Luft gleiten. Die zig Jahrzehnte alten Bäume sind Zeugen einer Zeit, als noch Pferdekutschen über die nahegelegenen Wege rollten, entsprechend hoch und üppig sind ihre Baumkronen. Doch dieses Refugium ist bedroht.

Edigna Menhard Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wäldchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis