Neubürgerempfang: 800 Menschen zieht innerhalb eines Jahres nach Mering

Dieter Leipold zog im Juni 2024 von Vaterstetten nach Mering zu seiner Lebensgefährtin, die schon seit 2006 hier lebt. Er fährt hier gerne Rad, ist aber berufsbedingt momentan nur von Donnerstag bis zum Wochenende hier. Daniela und Friedhelm Stegemann kamen einen Monat früher aus der Nähe von Heidelberg in die Marktgemeinde. Sie hatten durch Bekannte erfahren, dass Mering ein schöner Ort zum Wohnen und die Anbindung nach München, wo ihre Tochter lebt, sehr gut sei. Inzwischen schlossen sie sich bereits der Radfahrgruppe an, um neue Kontakte zu knüpfen. Auch Maria und Marco Schupfner aus Landshut zogen mit ihrem dreijährigen Sohn Daniel im Mai in eine Wohnung mit Garten nach Mering. Maria hatte in Augsburg studiert und hat hier noch viele Freundinnen. Ihr Mann arbeitet in München und kann sehr gut pendeln. Sie sind sechs von fast 800 Neubürgern und Neubürgerinnen, die Bürgermeister Florian Mayer in die Bücherei Mering eingeladen hatte. Außer einem Sektumtrunk und kühlen Erfrischungsgetränken und Knabbergebäck war für Unterhaltungsmusik durch Heiner Lehmann am E-Piano gesorgt.

Mehrere Marktgemeinderäte und -rätinnen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde, der Kulturbeauftragte Klaus-Dieter Ruf, Arnulf Ringler von der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land, die Vertreter des Bürgernetzes und der Ambulanten und Jochen Hartmann als Präsident der Städtepartnerschaft mit Ambérieu-en-Bugey standen für Fragen der Gäste bereit. Das Büchereiteam um Christine Hieke schenkte die Getränke aus. Vor der Bücherei standen die Rikscha des Bürgernetzes und der Bürgerbus der „Stiftung Lichtblick“.

Maria, Marco und Daniel Schupfner (von rechts) schätzen die gute Anbindung an München, das Wiedersehen von Freunden aus der Studienzeit und den kurzen Fußweg zum Kindergarten in Mering.

Bürgermeister Florian Mayer empfahl, sich die beiden Bürgerinformationsbroschüren genau anzusehen, in der sich Merings Vereine vorstellen und auch die Ansprechpartner der Gemeinde oder anderer Organisationen zu finden seien. Außerdem riet er, sich die Markt Mering App herunterzuladen und wies auf die nächste Bürgerversammlung am 23. Oktober hin, die auch wieder im Live-Stream zu verfolgen ist. Er stellte die Stiftung für Mering vor, die sich über Spenden und Zustiftungen, aber auch Hinweise für Projekte freue.

Er erwähnte die zehn Kindertagesstätten, sechs Schulen – darunter auch die Altenpflege- und Erzieherschule -, zwei Horte und viele Freizeiteinrichtungen, das Jugendzentrum, den Weltladen, die Tafel und die etwa 100 Vereine. Höhepunkte seien die Marktsonntage, das Candlelight Shopping, das Volksfest, der Faschingsumzug, der Badanger Biergarten und der Weihnachtsmarkt. Bis 20. Dezember werde die Neugestaltung des Ortszentrums mit Ausnahme der Bepflanzung abgeschlossen sein, verriet er. „Lassen Sie sich darauf ein und wohnen Sie nicht nur hier!“, appellierte Mayer und erinnerte an eine Familie, die nach 15 Monaten wieder von Giengen an der Brenz zurück nach Mering zog. Grund waren die Offenheit und Herzlichkeit der Menschen in Mering, die guten Ärzte, Gospelchor und Repaircafé. „Mering ist liebens- und lebenswert. Ich wünsche mir, dass Sie nicht mehr wegwollen“, sagte Mayer.

Auch zwei Frauen aus Karlsfeld suchten überall nach einer neuen Bleibe und wurden in Mering fündig. „Hier ist es sehr schön und die Leute sind freundlich und haben immer ein nettes Wort übrig“, sagten sie. Lucila Barbosa Gröb und Ivana Böttcher lieben die Vielseitigkeit in der Gemeinde. „Es gibt Ruhe, Spaß, tolle Natur, Sportmöglichkeiten und viele Vereine“, verriet Lucila, die seit vielen Jahren beim Internationalen Festival des Vereins Internationale Kultur Mering brasilianisches Essen anbietet. Sie genossen die Jazzmusik von Heiner Lehmann für ein Tänzchen.