Neue Oper feiert Premiere im Papiertheater Mering

Was verbindet einen Mann, dessen Liebe nicht erwidert wird, eine Frau, die einen anderen liebt, den sie nicht haben kann, und eine mysteriöse Mutter, die ein großes Geheimnis in sich trägt? Dieses Geheimnis soll bei der Premiere der Verdi-Oper „Il Trovatore“ am 13. Oktober im Meringer Opernhaus gelüftet werden. Beginn der Vorstellung ist um 11 Uhr.

„Im Troubadour geht es um ungeheuerliche Emotionen, die Verdi in wunderbare Musik umgesetzt hat“, gerät der Künstler Benno Mitschka ins Schwärmen. Dem Theatermann ist eine bildgewaltige Inszenierung gelungen, wie man sie auf der großen Bühne nicht zu sehen bekommt.

Denn auf seiner Miniaturbühne zieht er alle Register, um die großen Gefühle wie Liebe und Hass, Rache und Vergeltung, Verzweiflung und Einsamkeit so intensiv in Bilder umzusetzen, dass die Fantasie des Betrachters ganz unmittelbar angesprochen wird. Dabei wechselt reales Figurenspiel mit filmischem auf eine so organische Weise ab, dass beides nicht mehr unterscheidbar ist.

Neue Oper im Papiertheater bietet völlig neue Bühnentechnik

„Um diese unheimlich hohe Intensität der Gefühle in ebenso intensiven Bildern in Szene setzen zu können, mussten wir auch die Bühnentechnik neu konzeptionieren“, erklärt der Theatermann. So kann er jetzt auch während der Aufführung Bühnenbilder in der Oberbühne wechseln, ohne dass es das Publikum mitbekommt. Im vorderen Bühnenbereich tauscht er wie durch Zauberhand Kulissenteile aus.

Wie schaffen es die Theaterleute nun aber, die Verworrenheit der Handlung des auf Italienisch gesungenen „Il Trovatore“ einem breiten Opernpublikum verständlich zu machen? Die Integration von deutschen Obertiteln analog zu den großen Opernhäusern kam für die beiden nicht in Frage, denn: „dies würde unser Publikum davon abhalten, in eine Traumwelt einzutauchen. Wir sind schließlich im Zaubergeschäft tätig“, so der künstlerische Leiter. Durch die Handlung führt nun erstmals ein Erzähler, der eine Einführung in die jeweils folgende Szene gibt. Er wird ausschließlich aus dem Off zu hören sein, um den Fokus des Publikums ganz auf das Bühnengeschehen zu lenken.

Die jeweiligen Textpassagen verschmelzen so mit gezeigten Videosequenzen, dass das Grundprinzip der Illusion erhalten bleibt.Wer neugierig geworden ist und bei dieser Neuinszenierung dabei sein möchte, hat folgende Aufführungstermine zur Auswahl:

Premiere: Sonntag, 13. Oktober 2024 um 11 Uhr (mit Mittagsbuffet)

Freitag, 29. November 2024 und Samstag, 30. November 2024, jeweils um 19 Uhr

Sonntag, 01. Dezember 2024 um 14 Uhr: Il Trovatore (mit British Afternoon Tea)

Freitag, 21. März 2025 und Samstag, 22. März 2025, jeweils um 19 Uhr

Sonntag, 23. März 2025 um 11 Uhr (mit Mittagsbuffet)

Freitag, 02. Mai 2025 und Samstag, 03. Mai 2025, jeweils um 19 Uhr

Sonntag, 04. Mai 2025 um 11 Uhr (mit Mittagsbuffet)

Freitag, 26. September 2025 und Samstag, 27. September 2025, jeweils um 19 Uhr

Sonntag, 28. September 2025 um 11 Uhr (mit Mittagsbuffet)

Auch lassen sich ab sofort auch Privatfeiern mit Familie oder Freunden im Rahmen einer Trovatore-Aufführung buchen. Karten können Sie per E-Mail (kartenreservierung@papiertheater.net), telefonisch (08233 / 79 50 895 oder 0176 / 502 877 13) oder im Theater in der Augsburger Str. 48 in Mering erwerben. (AZ)