Neuer Kirchenvorstand in St. Johannes in Mering

In einem feierlichen Gottesdienst wurden die neuen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher in St. Johannes in Mering in ihr neues Amt eingeführt. Für die nächsten sechs Jahre werden sie gemeinsam mit Pfarrerin Carola Wagner und Pfarrer Matthias Schwarzer die Geschicke der Evangelischen Gemeinde leiten. Zum Kirchenvorstand gehören jetzt: Ute Becker, Johanna Enzensberger, Helga Picha, Jelka Schmeißner, Susanne Weiß, Christian Nees, Michael Schweinberger, Stefan Hummel, Armin Gasch, Jessica Bader, Clea Leypoldt und Bettina Schwerdtfeger. (AZ)

