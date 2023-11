Neues Stück mit Hühnern: Bei den NTM Kids fliegen die Federn

Plus Im Stück „Die Opodeldoks“ des Neuen Theater Mering tummeln sich Fünfjährige als Hühner auf der Bühne. Karten für die vier Aufführungen sind jetzt schon rar.

Kinderstücke gehen immer gut. Das weiß man aus langjähriger Erfahrung auch beim Neuen Theater Mering (NTM). Nun ist Eile geboten, um noch Karten für „Die Opodeldoks“ zu bekommen. Am 18. November bringen die jüngsten Theaterspielerinnen und -spieler, die NTM Kids, ein weiteres Stück des Autors Paul Maar und des langjährigen Drehbuchautors der Augsburger Puppenkiste Sepp Strubel auf die Bühne.

Der kleine Deldok, der mit seiner Familie im Grasland lebt, will herausfinden, was es hinter den Bergen, die seine Heimat umgeben, zu entdecken gibt. Die Antwort der erwachsenen Opodeldoks, dass es jenseits der Berge nichts gebe, kann ihn nicht überzeugen. Zusammen mit der Henne Helene macht er sich auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise im Waldland.