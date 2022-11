Mering

12:00 Uhr

Patata Loca: Eine abgedrehte Idee wird zum Erfolgsrezept

Plus Aus einem Geburtstagsgeschenk heraus entwickelte sich das Familienunternehmen der abgedrehten Kartoffel, Patata Loca. Wie es dazu kam, gleicht einem Abenteuer.

Von Christine Hornischer

Am Anfang stand ein verrückter Gedanke: „Meine Frau hat eine Riesenleidenschaft für Imbisswagen, also schenke ich ihr einen zum Geburtstag." Und so erfüllte Harry Gleich seiner Frau Petra, die Ende der 90er-Jahre beim Imbiss am Friedberger Baggersee gearbeitet hatte, aber gerade wegen der beiden Kinder Katharina und Max pausierte, damit einen Traum zum 45. Wiegenfest.

