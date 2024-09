Paul O’Brien gastiert wieder in Mering

Der Marktgemeinde und dem Landkreis ist er seit Jahren treu und auch auf seiner diesjährigen Herbsttour macht der Sänger und Liedermacher Paul O´Brien wieder Halt in Mering. Am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr gibt er sein Konzert im evangelischen Gemeindehaus in der Martin-Luther-Straße 1.

Eine musikalische Freundschaft brachte den in Kanada lebenden Sänger und Liedermacher Paul O’Brien bereits vor mehr als zehn Jahren erstmals nach Kissing und Mering. Seitdem begeistert er mit seiner ausdrucksstarken, warmen Stimme und seinen musikalisch ausgefeilten Arrangements eine große Fangemeinde, die sich längst über den Landkreis gebildet hat. Im Rahmen seiner jährlichen Deutschlandtournee kommt Paul O’Brien nun regelmäßig in den Süden.

Paul O’Brien ist auch in der Stadl-Uni zu hören

Sein mehrtägiger Aufenthalt führt ihn auch zu Workshops an Schulen, die das pädagogische Talent des ehemaligen Lehrers schätzen. Hinzu kamen inzwischen auch Workshops für Erwachsene, sogenannte „Performativities“. Über diese informiert er auf seiner Internetseite paulobrien.ca. Dazu gastiert Paul O’Brien auch an der Stadl-Uni in Unterbergen, wo er am 21. September ebenfalls ein Konzert gibt.

Seine diesjährige Herbsttour startet der gebürtige Ire in der Heimat mit einem bereits jetzt schon ausverkauften Konzert und kommt dann in den Landkreis-Süden. Bis Ende November tourt er durch Deutschland und die Schweiz und tritt unter anderem auch in Frankfurt, Wiesbaden, Düsseldorf und Hannover auf. Als Singer und Songwriter erzählt Paul O’Brien Geschichten aus dem Leben, die Menschen berühren, zum Nachdenken bringen, sie unterhalten oder einfach genießen lassen und zum Mitsingen animieren. Durch eine gekonnte Mischung aus Pop- und Jazzelementen und traditioneller irischer Musik erhalten sie eine Dynamik und Lebendigkeit, die bei allen Konzerten spürbar ist. Karten für das Meringer Konzert sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Es gibt keinen Vorverkauf.