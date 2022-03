Plastik fasten: Bündnis "Nachhaltiges Mering" gibt täglich Tipps

Seit dieser Woche postet das Bündnis "Nachhaltiges Mering" auch auf Instagram. Tipps sollen helfen, in der Fastenzeit Plastik im Alltag zu reduzieren.

In der Fastenzeit verzichten viele Menschen auf Schokolade, Alkohol oder das Fernsehen. Auch beim Plastik kann man ansetzen: Das Bündnis "Nachhaltiges Mering" hat sich 40 Tipps und kleine Aufgaben überlegt, die als Inspiration dienen sollen, im Alltag Plastik zu sparen.

Ob in der Küche, im Bad oder auf dem Kindergeburtstag – in jedem Bereich sind Menschen von Plastik umgeben, obwohl es eigentlich viele Alternativen gibt. Die Gruppe will dabei helfen, neue Dinge auszuprobieren. Ab Aschermittwoch, 2. März, postet sie jeden Tag einen Vorschlag zum Plastiksparen im Alltag. Von den Stoffbeuteln beim Einkaufen, über einen Besuch im Unverpacktladen bis hin zu einem Rezept für ein einfaches Deospray.

Plastik reduzieren: So will die Meringer Gruppe helfen

Das Bündnis weiht mit der Plastiksparen-Aktion zur Fastenzeit einen weiteren Social-Media-Kanal ein: Neben Facebook ist das Bündnis "Nachhaltiges Mering" nun auch auf Instagram vertreten. Hier will es auch über seine Aktionen informieren und verkündet Termine und Veranstaltungen.

Info: Unter dem Namen buendnis.nachhaltiges.mering ist die Gruppe ab sofort auf Instagram präsent. Die Tipps werden auch auf Facebook (BuendnisFuerNachhaltigkeit) und auf der Website www.mering.info zusammengefasst.