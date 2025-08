Autofahrer missachtet Vorfahrt – Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 44-jähriger Radfahrer ist laut der Polizei Friedberg bei einem Verkehrsunfall in der Münchener Straße in Mering schwer verletzt worden. Am Dienstag gegen 18.15 Uhr wollte ein 72-jähriger Autofahrer an der Kreuzung zur Bouttevillestraße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser wurde von der Front des Wagens erfasst und prallte gegen Motorhaube und Windschutzscheibe. Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste am Unfallort abgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. (AZ)

