Reise der Senioren-Union in die Steiermark

Wolfgang Hastenpflug, Vorsitzender der Senioren-Union Aichach-Friedberg, hatte zu einer fünftägigen Busreise in die Steiermark eingeladen. 47 Reiseteilnehmer freuten sich über drei sehr abwechslungsreiche Ausflugstage. Ausgangspunkt war immer Friedberg in der Steiermark. Dass es sich lohnt, den Neusiedler See im Oktober zu besuchen, merkten die Ausflügler schnell. Ein eigenes Schiff für die gesamte Reisegruppe, kein langes Warten im Gasthaus und ein entspannter Winzer bei der Weinprobe. Und – an diesem Tag besonders wichtig – vom Himmel lachte die Sonne.

Die zweite Ausflugsfahrt führte nach Ungarn, in das kleine Städtchen Szombathely. Unter den Teilnehmern konnte man während der Anreise großes Interesse spüren. Vielen Deutschen ist Ungarn längst nicht so vertraut wie Österreich oder Frankreich. Deshalb war dieser Besuch auch eine gute Gelegenheit, sich ein eigenes Bild vor Ort zu machen. Die Stadtführerin, die die Reisegruppe durch das ungarische Städtchen führte, beantwortete alle Fragen – auch die politischen – sehr ausführlich. Im Bus wurde anschließend noch viel diskutiert. Am dritten und letzten Ausflugstag stand die Südsteirische Weinstraße auf dem Programm. Die malerische Hügelwelt mit ihren bereits abgeernteten Weinreben verzauberte auch die Reiseteilnehmer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Der Blick von der Terrasse eines Buschenschanks in der Nähe von Leutschach war einer der Höhepunkte der Reise. Roland Gressenbauer, Reiseleiter des Hotels Schwarzer Adler in Friedberg in der Steiermark, blickte am Abreisetag erleichtert in sehr zufriedene Gesichter. Hinter ihm lagen drei nicht unanstrengende Reiseleitertage. Aber es hatte sich gelohnt: Sein wichtigstes Ziel, zufriedene Gäste, hatte er erreicht.