Seit Mai trainieren die Meringer Faschingsgarden

Die Garde ist für das Meringer Faschingskomitee Lach Moro (FKM) nicht wegzudenken. Kern des FKM sind die Jugendgarde, die Große Garde und der Elferrat. Auf ein Prinzenpaar oder ein Männerballett wird verzichtet. „Ab und zu zeigen die Männer des FKM eine Einlage, aber hauptsächlich helfen sie bei der Technik und beim Ausschank der Getränke“, sagt Präsident Benjamin Gottwald. Bereits seit Mai proben die Jugendgarde und die Große Garde. Die Jugendgarde mit 15 Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren wird von Sarah Papritz, Ricarda Wahl und Stephanie Hintersberger seit Juni trainiert. „Wir haben noch fünf Betreuerinnen, die mitfahren und helfen, bis die Mädels die Bühne betreten“, verrät Hintersberger. Nur ein Neuzugang ist dabei, alle anderen sind vom letzten Jahr geblieben, weil sie so viel Spaß hatten.

20 Auftritte für die Gardemädchen

Voraussetzungen für eine Teilnahme sind Freude an der Bewegung und an Gemeinschaft. Die Musikauswahl treffen die Leiterinnen nach Gefühl, es ist eine abwechslungsreiche Mischung aus Marsch und Show. 20 Auftritte zählen die jungen Tänzerinnen in diesem Jahr. Sie waren bereits beim Flohmarkt Selling Lovers, beim Fasching des Frauenbundes, in Schwabmünchen beim Gardetreffen, beim Faschingsfrühschoppen in München und beim Gardetreffen in St. Wolfgang. Weitere Auftritte sind der Kolpingfasching, der Kinderball in Merching und in Königsbrunn.

Die Große Garde mit 16 Damen im Alter von 18 bis ca. 30 Jahren wird von Majorin Katharina Berchtold und Oberleutnant Vanessa Gänsdorfer geleitet. Sie suchen sich ein Arbeitsthema mit Liedern aus und besprechen es mit dem Präsidium. „Unsere Show Queens of the night mit neun Kostümwechseln dauert 17 bis 19 Minuten“, sagt Berchtold. Das zweistündige Training im Vereinsheim Am Sommerkeller, in der Mehrzweckhalle oder in Lechhausen begann im Mai und findet zweimal pro Woche, ab November auch noch am Sonntag statt. Zusätzlich gibt es ein Trainingslager von Freitag bis Sonntag. Etwa 200 Stunden Training kommen zusammen. „Viele besuchen zusätzlich ein Fitness-Studio, um genügend Kondition zu haben“, sagt Berchtold. Am 15. Februar waren es zum Beispiel vier Auftritte bei verschiedenen Bällen zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht.

Schon zwei Wochen nach dem Aschermittwoch begann die Majorin mit den Planungen für die Saison. Gemeinsam mit Nathalie Hammer bestellten die Trainerinnen die Kostüme, die dann noch verziert wurden. 40 Auftritte von Freitag bis Sonntag werden es in diesem Jahr sein. Am rußigen Freitag tritt die Große Garde in allen Meringer Kindergärten, im Kindergarten St. Elisabeth in Kissing und der Luitpoldschule Mering auf. Am Rosenmontag besucht sie das Altenheim St. Agnes. Weitere Termine sind in der Citygalerie, beim Rathausplatz Augsburg, beim Friedberger Faschingstreiben, bei verschiedenen Gardetreffen und beim Faschingsball in Kissing. „Manche kommen am Freitag von der Arbeit direkt zur Volksbühne, wo Busfahrer Alfred Schlemmer von der Firma Zieglmayr schon auf uns wartet“, verrät sie noch. 25 Jahre fährt er das FKM sicher zu allen Auftritten. Gerne sucht die Majorin noch Leute zum Mittanzen oder Mithelfen, die sich beim Gardetreffen am 23. Februar bei ihr melden können. Auch für neue Sponsoren und Unterstützer ist das FKM dankbar.

Heuer feiert das Faschingskomitee Lach Moro Mering (FKM) sein 60-jähriges Bestehen. Am 13. Februar 1964 gründeten Hans Schelle, Max Sedlmeir, Anton Huber, Rudolf Löhnert, Heinrich Ruhland, Xaver Dosch, Leo Hagg und Josef Weishaupt in Mering das Faschingskomitee Lach Moro, um in Mering Faschingsumzüge durchzuführen und das Faschingstreiben zu gestalten. Der Verein zählt derzeit 225 Mitglieder.

Noch ist nicht sicher, ob ein Faschingsumzug 2026 stattfinden kann

Auch in diesem Jahr finden wieder viele Veranstaltungen für Jung und Alt statt. Das FKM sei wohl der einzige Verein, der in 60 Jahren nur drei Präsidenten hatte, glaubt Gottwald. Hans Schelle war 33 Jahre Präsident, ihm folgte sein Sohn Andreas Schelle mit 13 Jahren und Benjamin Gottwald ist seit 2010 an der Spitze. Sein Bruder Johannes Gottwald ist Vizepräsident, Stefan Wiedemann ist Protokollchef, Ricarda Wahl ist Schatzmeisterin und es gibt noch den Ordenskanzler Lukas Ortlieb. Zum 66-jährigen Bestehen plant der Verein eine neue Chronik. Auch die Vorbereitungen für das neue Narrenschiff für den Umzug im nächsten Jahr laufen schon. Allerdings ist nicht sicher, ob bei einer Verdoppelung der Sicherheitsauflagen auf 50.000 Euro ein Umzug wieder stattfinden kann, gibt Gottwald zu bedenken. In Kempten wurde er für dieses Jahr aus diesem Grund abgesagt.

Die Faschingstermine in Mering

Das große Garde- und Showtanztreffen in der Mehrzweckhalle Mering findet am 23. Februar von 9 bis 20 Uhr statt. Es gibt keinen Kartenvorverkauf. Über 20 Garden und Showtanzgruppen mit 850 Personen zeigen ihre neuen Choreografien. Am 27. Februar geht es weiter mit dem Weißwurstfrühstück im Partyzelt am Meringer Marktplatz. Es beginnt um 9 Uhr, wie jedes Jahr sorgt die Partyband 4GoodNews für gute Stimmung. Der Eintritt ist frei. Am 1. März findet in der bunt dekorierten Mehrzweckhalle ab 14 Uhr der Kinderball statt. Einlass ist ab 13 Uhr möglich und aus Sicherheitsgründen begrenzt. Es gibt keinen Kartenvorverkauf. Die Jugendgarde und die große Garde zeigen ihr Showprogramm, außerdem tritt eine Gastgarde auf. DJ Markus legt Musik zum Tanzen auf und es ist auch eine Polonaise mit der Garde geplant. Die Faschingssaison geht mit dem traditionellen Tanz- und Galaball am Rosenmontag zu Ende. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Für Unterhaltungsmusik sorgt die Band „Sound Train“. Infos und Kartenvorbestellungen sind möglich unter www.lach-moro.de oder über die E-Mail-Adresse info@lach-moro.de. Am Aschermittwoch gibt es den Steckerlfischverkauf, es kann eine Breze hinzubestellt werden. Die Vorbestellung ist bis 28. Februar unter 015751583296 (Vereinshandy) möglich. Abholzeiten sind alle 45 Minuten zwischen 11 und 18.45 Uhr.