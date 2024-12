Siegerehrung des Tourenwettbewerbs 2024 mit Spezial-Maß’n-Party

Ende November fand die Siegerehrung des diesjährigen OMC Mering Tourenwettbewerbs statt. Die Teilnehmer fuhren insgesamt 129-mal die Ziele in Deutschland, der Schweiz und Österreich an. Dabei wurden 582 Wertungspunkte erreicht. In der Oldtimerwertung wurden über 11.000 km und in der Motorradwertung 34.600 Kilometer gesammelt. Die Siegerehrung fand im Rahmen der Spezial-Maß’n-Party des Oldtimer & Motorrad Clubs Mering statt, bei der es die in der Gastronomie normalerweise seltenen Getränke wie Korea, Lechwasser, Goaß, Laterne, Schneemaß und Wolpertinger gab.

Am Heiligabend bietet der Club von 10 bis 16 Uhr mit seinem „Warten aufs Christkind“ auch einen Bilder Jahresrückblick des Clubgeschehens für jeden an. Im Bild Erstplatzierter der Oldtimerwertung Martin Grünebast, Präsident Lothar Haupt und Tourenleiter Dominik Gloeckner.

