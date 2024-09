So geht es in Mering mit dem Hochwasserschutz weiter

Zweimal im Jahr bietet der Ortsverband der CSU Mering einen Themenabend für Mitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger zu aktuellen kommunalpolitischen Themen an. Die vergangene Veranstaltung nutzten Ortsvorsitzender und Bürgermeister Florian Mayer, um Bilanz über das Hochwasser Anfang Juni zu ziehen und das Publikum zu informieren.

Grundwasser wurde mehrmals abgepumpt in Mering

Dabei stimmte Merings Bürgermeister die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf ein, dass man in Zukunft vermehrt mit derartigen extremen Wettersituation rechnen müsse. Alleine im vergangenen Jahr habe der Bauhof dreimal den hohen Grundwasserstand in Sankt Afra am Donauschwabenring und der Breslauer Strafe abgepumpt. Der Grundwasserstand sei grundsätzlich, vor allem aber bei Extremsituationen, rasch und stark angestiegen.

Im Rahmen der Planungen für einen möglichen Strom Black-Out habe der Markt Mering zahlreiche Notstromaggregate beschafft, die mobil auch für die Beheizung sogenannter Wärmestuben genutzt werden können. Hier stehe zwar noch ein erster Test aus, die Aggregate hatten aber während des Hochwassers schon einen Mehrwert geboten. Sowohl in der Marktgemeinde als auch in Kissing kamen diese zum Einsatz. Gleichzeitig habe man auch zwei leistungsstarke Pumpen für den Bauhof beschafft.



Viele Ehrenamtliche haben unterstützt, wie Mayer sagt. Hierfür soll es im Oktober noch ein Helferfest seitens der Marktgemeinde geben. In dem Zuge kritisierte Mayer aber auch, dass manche Betroffene lieber der öffentlichen Hand die Verantwortung zuschieben, als Eigenvorsorge zu treffen. Dies habe man an dem Vorwurf der nicht sachgerechten Pflege des Hörlgrabens gesehen. Der Bürgermeister wies diesen Vorwurf zurück, denn der Bauhof kontrolliere den Durchfluss regelmäßig und habe dies auch kurz vor dem Unwetter noch getan. „Wer im Hochwassergebiet baut, der wird bei solchen Extremsituationen auch immer vom Hochwasser betroffen sein. Aber es gibt Eigentümer, deren Keller durch eigene bauliche Maßnahmen fast trocken geblieben sind.“

Das sind Merings Pläne für besseren Hochwasserschutz

Künftig stehen einige Initiativen an: Dazu gehören vor allem Gespräche mit den Nachbargemeinden und den übergeordneten Behörden zur Verbesserung der Situation in Katastrophenfällen, etwa durch einen Notbypass bei St. Afra und beim Schwabhof. Gleichzeitig will Mayer und sein Fraktionsvorsitzender Georg Resch ein Umdenken bei der Bauleitplanung. Sowohl in Bestandsüberplanungen als auch bei Neubaugebieten müsse man Vorkehrungen treffen. Als Beispiele nannte der Bürgermeister die Vermeidung von unnötiger Flächenversiegelung sowie die Verpflichtung, durch Gründächer oder Versickerung auf dem Privatgrundstück Wasser aufzunehmen oder abzuführen. Statt Asphalt sollte insbesondere auf den Gehweg im öffentlichen Bereich gepflastert werden und Privateigentümer müssten künftig verstärkt Eigenvorsorge treffen, indem sie Rückstauebenen und Rückstauklappen einbauen oder sogar auf einen Keller verzichten. Der Markt Mering ist gerade dabei, den Katastrophenfall Hochwasser verwaltungsintern aufzuarbeiten. Anschließend soll es sowohl im Marktgemeinderat eine Information dazu geben als auch eine öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung, in dem über das letzte Hochwasser aufgeklärt und die Bürgerinnen und Bürger über private Schutzmaßnahmen informiert werden sollen. Dort soll auch das Wasserwirtschaftsamt zu Wort kommen und über die Steuerung der Becken informieren. (AZ)