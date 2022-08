So kann die neue Senioren-Rikscha gebucht werden

Plus Beim Sommertreffen im Lippgarten stand neben dem Austausch auch die neu angeschaffte Fahrrad-Rikscha im Mittelpunkt.

Diesmal trafen sich die Mitglieder des Bürgernetzes im Lippgarten und obwohl das Wetter nach einem heftigen Regenfall wechselhaft war, folgten gut 60 Besucherinnen und Besucher der Einladung. Gemeinschaft, Geselligkeit und Teilhabe zu fördern, ist seit Gründung des Ehrenamtlichen-Netzwerkes vor mehr als zehn Jahren eines der obersten Ziele. Anwesend waren auch die Mitglieder des Gesamtvorstandes, die als Ansprechpartner der verschiedenen Arbeitsgruppen wie "Besuche und Begleitung", "Handwerkliche Hilfe" oder "Freizeitgestaltung und Veranstaltungen" ein offenes Ohr für Vorschläge und Bedürfnisse hatten.