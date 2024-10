50 Jahre SPD-Preisschafkopf in Mering

Lange Tradition hat das Preisschafkopfen der SPD Mering. Begonnen vor 50 Jahren im Gasthaus Erlbeck in St. Afra und jetzt seit vielen Jahren im Vereinsheim am alten Wasserhaus. Als Organisator und Aufsicht ist Manfred Pohl aus Mering St. Afra seit 50 Jahren dabei. 40 Schafkopffreunde und -freundinnen kamen auf Einladung der SPD Mering am Tag der Deutschen Einheit in das Vereinsheim am alten Wasserhaus in Mering St. Afra. Nach der Begrüßung durch den SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Stefan Hummel machte der Spielleiter Manfred Pohl die Anwesenden noch mal mit den Regeln vertraut. Unterstützt wurde er durch seine „Assistenten“ Hans-Dieter Kandler und Jaromir Prochazka.

Zwei Runden mit je 30 Spielen waren angesagt. Schon nach der ersten Runde setzte sich Robert Hoffmann an die Spitze, lieferte auch in der zweiten Runde ein sehr gutes Ergebnis ab und gewann souverän den 1. Platz und damit den Wanderpokal. Zweiter wurde Michael Kunzi aus Ried mit einem hervorragenden Ergebnis in der zweiten Runde. Knapp dahinter landete Dieter Schöpf aus Mering. Den Trostpreis, mit exakt null Punkten, sicherte sich Sebastian Demel aus Großaitingen. Der strahlende Sieger Robert Hoffmann gewann das Turnier bereits im Vorjahr und freut sich schon auf die nächste Runde 2025. Gewinnt er wieder, gehört der Pokal ihm.