Tief Durchatmen beim Gesundheitsprogramm im Lippgarten

Die vierte Sommer-Gesundheitsaktion im Meringer Lippgarten hat nun begonnen. Den ganzen Monat August ist der Park der Pfarrei St. Michael am Marienplatz wochentags von 10 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich und das dortige Kneippbecken kann zum Wassertreten oder für erfrischende Armgüsse genutzt werden. Zum Auftakt des begleitenden Gesundheitsangebots, das wieder von der Meringer Seniorenbeauftragte Christine Maier organisiert wurde, stimmte Atemtherapeut Thomas Riffelmacher mit seinem Vortrag „Atem ist Leben“ auf die Bedeutung des richtigen Atmens für eine gesunde Lebensweise ein.

Atem ist weder esoterisch noch exotisch. Er ist einfach und ganz ursprünglich Natur und hat eine große Bedeutung auf unser körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden. Während im Hintergrund das Plätschern des Wassers zu hören war, das ins frisch gereinigte Kneippbecken eingelassen wurde, folgten gut 50 Zuhörerinnen und Zuhörern den Ausführungen des ausgebildeten Atemtherapeuten, der in Augsburg eine Praxis betreibt. Schon Goethe beschäftigte sich mit der Kraft des Atems, viele widmeten sich nach ihm der Erforschung des richtigen Luftholens und seiner Bedeutung für ein ganzheitliches Wohlgefühl.

Icon Vergrößern Mit Atemübungen stimmte Referent Thomas Riffelmacher im Rahmen seines Auftaktvortrags das zahlreich erschienene Publikum auf den Gesundheitsmonat ein Foto: Heike John Icon Schließen Schließen Mit Atemübungen stimmte Referent Thomas Riffelmacher im Rahmen seines Auftaktvortrags das zahlreich erschienene Publikum auf den Gesundheitsmonat ein Foto: Heike John

Der Dozent, der durch das Chorsingen zur Atemarbeit kam, lud sein zahlreich erschienenes Publikum zum Mitmachen ein. Einmal hochnäsig die Luft einatmen und verstehen, warum Sportler bei Olympia Nasenklammern tragen, die Zusammenarbeit von Zwerchfell und Beckenboden erspüren und auf diese Weise die täglich 20.000 bis 30.000 Atemzüge bewusst durchführen.

Richtig Atmen hilft auch bei Vorträgen

Bis zu 3,5 Liter Luft kann ein Atemzug in die Lunge pumpen, erklärte Thomas Riffelmacher. Tief einzuatmen und dabei bewusst ganz bei sich zu sein, das helfe auch bei Vorträgen vor großem Publikum, so gab er dem anwesenden Bürgermeister Florian Mayer den Tipp. Sich im Lippgarten mit seinem wunderbaren Baumbestand umblickend, ergänzte der Atemtherapeut: „Bäume sind unsere Freunde. Was sie ausatmen, atmen wir ein und umgekehrt“. Mit dem richtigen Atmen könne man die Wahrnehmung der vorhandenen Lebenskräfte schulen, Gelassenheit üben und sich selbst Zuwendung für ein positives Lebensgefühl schenken. „Richtig atmen kostet nichts und kann das Körpergefühl enorm verbessern“, gab der Referent seinem Publikum zum Abschluss mit auf den Weg. Es sei wichtig, auf seinen Körper zu hören und ihm Gutes zu tun.

Das tägliche Gesundheitsangebot im August im Lippgarten ist für derartige Vorsätze hilfreich. Am Montag startet das Begleitprogramm von 16 bis 17 Uhr mit der Übungseinheit „QiGong“ im Sitzen, die von Christine Maier selbst geleitet wird. Für die vier Kursstunden am 5./9./12. und 29. August wie auch für weitere Angebote mit Fortsetzungsterminen wird um eine Anmeldung sowie eine Spende gebeten. Das gesamte Programmangebot, das neben QiGong, Schwunggymnastik, Indian Balance, Sitztanz und meditativem Tanz auch Schnupperstunden in Neurokinetik und Lachyoga sowie ein gemeinsames Barbecue bietet, liegt im Weltladen, in der Bücherei sowie in der Sparkasse aus oder ist auf der Internetseite der Marktgemeinde einsehbar.