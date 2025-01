Trachtenverein Almarausch startet mit neuer Energie ins Vereinsjahr

Am Samstag, 18. Januar, hielt der Heimat- und Volkstrachtenverein Almarausch Mering e.V. seine 113. Jahreshauptversammlung ab. Der 1. Vorsitzende Albert Müller blickte auf die vergangenen drei Jahre zurück und betonte unter anderem die vielseitige Nutzung des Vereinsheims, das sich immer mehr etabliere, sowohl im Verein, als auch als Veranstaltungsort für Ortsansässige. Mit einem eindringlichen Appell forderte er die Mitglieder auf, weiterhin zusammenzustehen: „Nur mit dem Engagement vieler bleibt unser Verein lebendig.“ Die Mitglieder bestätigten Müller einstimmig für weitere drei Jahre im Amt. Leni Zieglmeir, die ihr Amt als 2. Vorsitzende niederlegte, wurde unter großem Applaus für ihre Verdienste geehrt. Ihre Nachfolge trat Jutta Hörmann an. Weitere Vorstandsmitglieder wurden gewählt oder in ihren Ämtern bestätigt. Langjährige Mitglieder wurden für 25, 40, 50 und 60 Jahre Treue geehrt, und aktive Trachtenträger erhielten zusätzlich eine Ehrung des Altbayerisch-Schwäbischen Gauverbands.

Das neue Vereinsjahr beginnt direkt mit einer offenen Veranstaltung: Am Freitag, 24. Januar, um 18 Uhr lädt der Verein Kinder und Jugendliche zu einer Schnupperprobe ein, bei der sie das Schuhplatteln und Dirndldrehn ausprobieren können. Auch spontan Interessierte sind herzlich willkommen. Mit einem engagierten Ausschuss und vielen Aktivitäten blickt der Verein optimistisch in die Zukunft.

