Transparenzdebatte ums Sportheim in Mering: Das steht dahinter

Die Eduard-Ettensberger-Halle in Mering, das Trachtenheim oder das neue Sportheim des SV Mering: immer wieder greift der Markt Mering seinen Vereinen finanziell unter die Arme - vor allem, wenn es um den Bau neuer Vereinsheime geht. Mit einem Antrag im Gemeinderat forderte die SPD-Fraktion sowohl die Beratungen als auch die vollständigen Verträge öffentlich zu behandeln, um Transparenz zu schaffen. Der Antrag scheiterte in der jüngsten Sitzung auch in abgewandelter Form daran, dass eine solche Regelung nach Ansicht der Rechtsaufsicht am Landratsamt der bayerischen Gemeindeordnung widersprechen würde. Doch um was geht es eigentlich bei dieser Diskussion, in deren Zentrum der Meringer Sportverein (MSV) steht?

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis