Baustelle am Meringer Kreisverkehr: Die Polizei kontrolliert die Absperrmaßnahmen

Seit Montagmorgen geht am Kreisverkehr an der Augsburger Straße nichts mehr. Die Bauarbeiten für das neue Glasfaser- und Stromnetz der Firma Bayernwerk sind im vollen Gang. „Wie kann es sein, dass ich als Fahrradfahrerin die Baustelle nicht passieren kann?“, fragt eine Radlerin. Auch Fußgänger sind etwas ratlos: „Man hat uns doch versprochen, dass wir zu Fuß über die Hörmannsberger Straße den Ortskern erreichen.“ Am Montagmorgen war die Hörmannsberger Straße ab Abzweigung zur Geßweinstraße jedoch komplett gesperrt. Hier soll aber nachgebessert werden.

Die Polizei ist zufrieden mit dem Verlauf der Absperrmaßnahmen in Mering

Am Dienstagmorgen um kurz nach 7 Uhr stehen Boris Küppersbusch von der Verkehrsabteilung der Meringer Verwaltung und Hauptkommissar Karl Ortler von der Polizeiinspektion Friedberg an der Geßweinstraße in Mering. „Es kommt auch am zweiten Tag immer noch vor, dass Autofahrer entgegen der Einbahnstraßenregelung fahren wollen“, sagt Ortler. Doch er ist im Großen und Ganzen „sehr zufrieden“ mit der Verkehrssituation vor Ort. „Für so eine große Maßnahme läuft es wirklich sehr gut“, sagt Ortler. Normalerweise sei das erst nach drei bis vier Tagen der Fall, doch in Mering funktioniere es schon am zweiten Tag. „Uneinsichtige gibt es immer wieder, aber wenn man ihnen redet, läuft es“, sagt Ortler.

Icon vergrößern Seit Montag ist der Kreisverkehr an der Augsburger Straße in Mering gesperrt. Foto: Eva Weizenegger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Seit Montag ist der Kreisverkehr an der Augsburger Straße in Mering gesperrt. Foto: Eva Weizenegger

Zwei Autos kommen gerade aus Richtung Hörmannsberg angefahren. Sie sind verwundert, dass sie wieder zurückfahren müssen. Geduldig erklärt Boris Küppersbusch ihnen die Umleitungsstrecke. „Eigentlich ist alles ausgeschildert, aber manche wollen es einfach nicht glauben, dass wirklich auch kein Schleichweg funktioniert“, sagt Ortler.

Mittlerweile können auch die Radfahrer wieder ohne große Umleitung zum Schulzentrum fahren. Über den Gehweg entlang der Hörmannsberger Straße, dann über die Querung auf Höhe der Brücke und von dort zu Bouttevillestraße ist für Fußgänger und Radfahrer die Baustelle passierbar.

Die Kräfte der Polizeiinspektion Friedberg begleiten die Absperrmaßnahmen während der gesamten Bauzeit. „Wir haben das in unseren Dienstplänen so aufgenommen, dass unsere Einsatzkräfte auch nachts oder frühmorgens kontrollieren“, versichert Ortler. Es lohne sich also nicht, die Abkürzung über die Geßweinstraße entgegen der Einbahnstraße zu nehmen. „Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die auch geahndet wird“, sagt Ortler.

Icon vergrößern Am Dienstag war der Fußweg wieder frei an der Hörmannsberger Straße in Mering. Foto: Eva Weizenegger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Dienstag war der Fußweg wieder frei an der Hörmannsberger Straße in Mering. Foto: Eva Weizenegger

Einige Anwohner ärgern sich über die Verkehrssünder: „Wenn schon Regeln, dann sollten sie für alle gleich gelten.“ Und eine Mutter, die ihr Kind über die Kirchstraße zum Kinderhaus Kapellenberg bringt, ist der gleichen Meinung: „Es kann doch nicht sein, dass hier die Schilder nicht befolgt werden.“ Die Schilder seien doch keine Deko, sondern dienen für einen reibungslosen Verkehr, so eine weitere Anwohnerin. Es sei nicht nur für die Autofahrer gefährlich, sondern vor allem für die Radler und Fußgänger. „Es ist dort ohnehin schon sehr eng und mit dem vielen Verkehr wird es nicht besser“, lautet die einhellige Meinung in den sozialen Medien. Die Geßweinstraße kann während der Bauarbeiten nur ortsauswärts befahren werden. Wer vom Unterfeld aus in Richtung Ortszentrum muss, wird über die Umleitungsstrecke Hörmannsberg und Kissing gelotst. Ein weiterer Anlieger ärgert sich: „Kann ja wohl nicht die Lösung sein, aus einem Ortsteil über Alt-Kissing nach Mering fahren zu müssen.“ Kritikpunkt seien die missverständlichen Umleitungsschilder. In der Kirchstraße sei nicht deutlich ausgeschildert, dass man bis zur Ostendstraße fahren könne. An der Hörmannsberger Straße müssen Radfahrer absteigen und in der Augsburger Straße führe die Umleitung in eine Sackgasse. Diese Probleme sollen jedoch behoben werden.

Viele Fragen an Boris Küppersbusch rund um Baustelle in Mering

Viele Bürgerinnen und Bürger wenden sich an Boris Küppersbusch von der Verkehrsabteilung der Marktgemeinde Mering. Doch die Kommune, so betont es Bürgermeister Florian Mayer immer wieder, ist nicht zuständig für die Verkehrsregelung. Es handele sich um eine Staatsstraße, Bauherr ist Bayernwerk und für die verkehrsrechtliche Anordnung, also wo gesperrt wird, sei das Landratsamt zuständig. Aber Küppersbusch lässt die Baustelle nicht kalt. Er macht sich am Dienstag selbst ein Bild von der Situation und hat auch noch Verbesserungsvorschläge, um den Verkehr abzubremsen, der in die Geßweinstraße einbiegen will. Seit Montag steht bei ihm das Telefon wieder nicht still, obwohl er nicht verantwortlich ist für die Sperrungen.

Die Baumaßnahme trifft bei den Bürgerinnen und Bürgern aber auch auf Verständnis, da sie für eine Verbesserung der Internet- und Stromversorgung dient. „Also, Zähne zusammenbeißen und durch“, sagt ein Bürger.