Am Freitag, 10. Januar, kam um 20 Uhr in Mering zu einer Unfallflucht. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete, wie sich ein Autofahrer entfernte, nachdem er im Bahnhofsweg einen Stromkasten touchiert hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro an dem Kasten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg zu wenden, unter 0821/323 1710. (AZ)

