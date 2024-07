Unbekannter flüchtet nach Unfall auf Parkplatz

Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag zwischen 14 und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Holzgartenstraße in Mering ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein geparkter Mazda an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt in der Sache und sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0821/323 1710 melden.

