Am Freitag, im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr, wurde ein geparkter Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz in der Herzog-Wilhelm-Str. in Mering angefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Polizei Friedberg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0821/323-1710. (AZ)

