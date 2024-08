Unfallflucht: Unbekannter fährt geparktes Auto an

In Mering wurde am Montagvormittag auf einem Supermarktparkplatz ein grauer Mercedes angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei wurde der Pkw auf dem Parkplatz in der Holzgartenstraße zwischen 10.40 und 11.15 Uhr angefahren.

An dem geparkten Mercedes entstand ein Sachschaden hinten rechts am Kotflügel in Höhe von circa 3000 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)