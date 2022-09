Mering

12:30 Uhr

"Wer jetzt nicht in den Wald geht, verpasst etwas" – Pilze sammeln im Wittelsbacher Land

Plus Pfifferlinge, Braunkappen und Steinpilze: Im Wittelsbacher Land hat die Pilzsaison begonnen. Ein Pilzberater erklärt, was bei der Suche beachtet werden muss.

Von Manuel Rank Artikel anhören Shape

Mit festem Schuhwerk und einem großen Korb ausgestattet streift Winfried Brandmaier fast jeden Tag durch den Meringer Hartwald – sein Lieblingswald. Den Blick auf den Boden gerichtet und hochkonzentriert hält er Ausschau nach etwas, was sich oft zwischen Moospolstern, Blätterhaufen und Geäst versteckt, den Suchenden manchmal durch bunte Farben aber auch direkt ins Auge springt. Findet er, wonach er sucht, hört man ihn leise in sich lachen, gefolgt von einem euphorischen "Aha, Aha!". Brandmaier sucht nach Pilzen und von diesen kennt er einige. Seit 15 Jahren gilt seine Leidenschaft dem Pilzsammeln. Als Pilzexperte gibt er Kurse an der Volkshochschule, berät Interessierte am Viktualienmarkt und engagiert sich im Pilzverein Augsburg-Königsbrunn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen