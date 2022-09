Mering

18:00 Uhr

Wie sicher sind die Schüler in Mering auf dem Weg zum Schulzentrum?

Trotz neuem Verkehrskonzept kommt es am Meringer Schulzentrum zu den Stoßzeiten immer wieder zu gefährlichen Situationen. Denn bei drei Schulen am Standort ist das Verkehrsaufkommen hoch.

Plus Nach dem schweren Unfall wird die Situation am Schulzentrum wieder zum Thema. Trotz neuem Verkehrskonzept kommt es bei 1800 Kindern in den Stoßzeiten zu Chaos.

Von Manuel Rank Artikel anhören Shape

Betroffenheit herrscht in Mering nach dem schweren Unfall, der sich am Mittwoch beim Schulzentrum ereignet hat. Ein Elfjähriger wurde dabei schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen 13 Uhr, kurz nach Schulschluss - eine Zeit, zu der in diesem Bereich oft gefährlich viel Verkehr herrscht. Diese Gefahrensituation rückt angesichts des schlimmen Unfalls erneut in den Fokus. Reicht das erst kürzlich umgesetzte Verkehrskonzept oder sind weitere Verbesserungen notwendig?

