Um die Sichtbarkeit und Sicherheit auf dem Schulweg zu erhöhen, hat die Kreisverkehrswacht im Landkreis über 1.600 reflektierende Sicherheitsüberwürfe an Erstklässler verteilt. Besonders erfreulich ist, dass an der Grundschule Mering Ambérieustraße ein Wettbewerb Aktion "Wir tragen unsere Leuchttrapeze“ ins Leben gerufen wurde, um die Tragequote der leuchtenden Überwürfe zu steigern und die Kinder zusätzlich für das Thema Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Die Kinder waren motiviert dabei und über mehrere Wochen wurden immer am Morgen fleißig Leuchttrapeze gezählt, erzählten die Lehrkräfte. Lehrer Lukas Zincke lobte die Kinder der acht teilnehmenden Klassen mit insgesamt 200 Schülerinnen und Schüler, die alle von der Verkehrswacht mit einem Präsent belohnt wurden. Die Siegerklasse 1/2c von Lehrerin Andrea Löbbecke wurde von den beiden Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht, Helmut Beck und Manfred Losinger, als Anerkennung für diese tolle Leistung, mit einem besonderen Preis für die Klassenkasse gewürdigt. „Mit eurem vorbildlichen Einsatz habt Ihr nicht nur bewiesen, dass Ihr gemeinsam als Klasse stark sein, sondern Ihr habt auch gezeigt, wie wichtig es ist, auf dem Schulweg sichtbar und sicher unterwegs zu sein“, so Helmut Beck. Aus der Siegerklasse 1/2c durften Raphael, Emma und Linus den Preis entgegennehmen. Es sei gelungen, so Manfred Losinger, die Kinder zum konsequenten Tragen der Überwürfe zu motivieren und die Bedeutung der Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu stärken. Ein herzlicher Dank gilt der AOK Bayern für die Bereitstellung der Sicherheitsüberwürfe, die einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit der Jüngsten leisten.

Im Beisein aller 200 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Klassen 1/2 durften die beiden KVW-Vorsitzenden Helmut Beck und Manfred Losinger die Siegerklasse der Aktion "Wir tragen unsere Leuchttrapeze" mit einem besonderen Preis würdigen. Foto: Helmut Beck

