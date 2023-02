Zu schnell unterwegs: 18.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Zwischen Mering und Kissing ist ein 28-jähriger Autofahrer zu schnell unterwegs. Er prallt mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der entstandene Schaden ist enorm.

Ein 28-jähriger Autofahrer war am Montag laut Polizei zu schnell auf der Kreisstraße AIC12 von Mering in Richtung Kissing unterwegs. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve bei der Rabusmühle ins Schleudern und versuchte gegenzusteuern. Dabei geriet er laut Polizei auf die Gegenfahrbahn.

18.000 Euro Sachschaden bei Unfall zwischen Mering und Kissing

Ein entgegenkommender Autofahrer konnte noch nach rechts ausweichen, dennoch stießen die Fahrzeuge seitlich aneinander. Zwar blieben alle Beteiligten unverletzt, es kam jedoch insgesamt zu einem Sachschaden von rund 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Mering war an der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)