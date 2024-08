Zusammenwachsen einer Gemeinschaft: 75 Jahre Siedlung St. Afra in Mering

Nein, am Anfang waren sie nicht immer willkommen - d‘ Flichtling, wie sie abschätzend bezeichnet wurden. Die Rede ist von den Heimatvertriebenen aus dem Sudeten- oder Egerland, die vor 75 Jahren im Wittelsbacher Land eine neue Heimat fanden. In Bayern waren es insgesamt etwa 2 Millionen Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg alles verloren. 55 Prozent waren Sudetendeutsche, vor allem aus Böhmen und Mähren, sowie Karpatendeutsche aus der Slowakei und der Karpatenukraine. Etwa 24 Prozent stammten aus Schlesien, knapp fünf Prozent aus Ostpreußen.

Da standen sie dann, mit Sack und Pack in Mering, Kissing, Ried oder Friedberg und waren auf sich gestellt. Alles auf Null gesetzt. Dabei hatten auch sie eine Geschichte, Traditionen, Dörfer mit einem lebendigen Gemeinwesen. Es blieben nicht nur Land und Besitz, sondern auch Erinnerungen und Freundschaften zurück in der alten Heimat. In Mering wurde vor 75 Jahren die Siedlung St. Afra gegründet. Den Alteingesessenen waren die neuen Menschen am Anfang fremd, doch über die Jahre wuchs man zusammen. Die Siedler brachten sich ein, bereicherten die Marktgemeinde mit ihrer Tradition, ihrem wundervollen Gebäck, den bunten Trachten und den verschiedenen Dialekten. Die Siedler waren und sind im Gemeinderat vertreten, sie haben sich eine Kirche gebaut und einen Kindergarten. Das Siedlerfest am alten Wasserhaus brachte alle zusammen. Über die Jahre hinweg sind die Unterschiede kleiner geworden. Es ist schön, dass es in St. Afra noch Siedler der ersten Stunde gibt, die von ihrer Geschichte erzählen können und die hier angekommen sind. Sie haben eine Heimat in Mering gefunden und den Meringerinnen und Meringern haben sie mit ihrem Engagement gutgetan.