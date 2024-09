Zwei Fälle von Unfallflucht: Unbekannte beschädigen geparkte Autos

In Mering hat es am Mittwoch und Donnerstag zwei Fälle von Sachbeschädigung mit nachfolgender Unfallflucht gegeben. Am Donnerstag wurde laut Polizei zwischen 14.20 und 14.35 Uhr auf einem Parkplatz am Gaußring ein schwarzer BMW beschädigt. Beamten vermuten, dass ein unbekannter Unfallverursacher beim Ein- oder Aussteigen gegen das Fahrzeug gestoßen ist. Dann soll er sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Am BMW wurde die Beifahrertüre hinten rechts beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 1200 Euro.

Bereits am Mittwoch wurde in der Karlstraße zwischen 16 und 18 Uhr ein blauer BMW angefahren. An dem Pkw entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront links in Höhe von rund 1000 Euro. Auch hier ist der Unfallverursacher unbekannt. In beiden Fällen bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)