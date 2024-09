TV-Show auf RTL+: Meringer bekommt die nächste Rose von Bachelorette

Die dritte Folge der diesjährigen Bachelorette-Staffel polarisiert nicht nur mit unerwartetem Frauenbesuch in der Männervilla, sondern auch mit jeder Menge Konfliktpotenzial. Auch der Meringer Martin Michelius muss sich bei der ersten Nacht der Rosen gegen unerwartete Konkurrentinnen durchschlagen.

Jeden Montag erscheint eine neue Folge der Bachelorette auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Zum Staffelstart vergangene Woche präsentierte RTL+ eine Doppelfolge. Die aktuelle dritte Folge startet mit dem Einzug der fünf Frauen in die Villa der Kandidaten. In die anfängliche überraschte Aufregung mischt sich schnell Unbehagen. Auch Martin Michelius scheint im ersten Moment weniger begeistert und zieht sich zurück. Während die Frauen über ihre Sexualität aufklären, stellt sich schnell heraus, dass die fünf neuen Kandidatinnen sich auch untereinander daten könnten. Auch die Männer sind nicht sicher, denn unter den Frauen gibt es nicht nur homosexuelle Kandidatinnen, sondern auch bisexuelle. „Vielleicht ist es das Alter, aber ich kam mir vor wie in einem Party-Format“, erzählt Michelius im Interview.

Meringer kämpft gegen weibliche Konkurrenz in der diesjährigen Bachelorette-Staffel

Die neu entstandene Dynamik in der Villa führt schon in den ersten Minuten zu Auseinandersetzungen. Während sich die Frauen zur Aufgabe machen, den Männern Feminismus und die verschiedenen Beziehungstypen näherzubringen, wären die meisten Männer die neuen Konkurrentinnen am liebsten sofort wieder los. Die verschiedenen Denkweisen versprechen reichlich Konfliktpotenzial für die nächsten Folgen.

Icon Vergrößern Stella und Martin Foto: RTL Icon Schließen Schließen Stella und Martin Foto: RTL

Martin Michelius muss die Nacht der Rosen, in der die Bachelorette alle Kandidaten wiedersieht und anschließend ihre Rosen verteilt, ohne ein Einzelgespräch mit Bachelorette Stella Stegmann ausharren. Als diese in der Runde darüber spricht, dass sie eine offene Beziehung durchaus in Erwägung zieht, reagiert der Meringer skeptisch: „Das wäre definitiv nicht meins. Ich möchte einen Partner für mich.“ Bachelorette Stella Stegmann stellt das hetero-normative Beziehungskonzept infrage und wünscht sich einen Partner oder eine Partnerin, die für verschiedene Beziehungstypen offen ist. Ob der 35-jährige Meringer dafür der Richtige ist, wird sich noch zeigen.

In der Rosenzeremonie muss sich die Bachelorette von drei Kandidaten oder Kandidatinnen verabschieden. Martin Michelius hofft auf eine weitere Rose, um Stella Stegmann weiter kennenlernen zu können. „Sie hat mich schon echt umgehauen. Sie hat eine brutale Ausstrahlung, kann gut reden, ist intelligent, deswegen wünsche ich mir natürlich eine Rose“, erzählt der Meringer Rosenanwärter im Interview. Der 35-Jährige kann aufatmen, die siebte Rose wird seine. Wer die Koffer packen muss und die Villa in Thailand verlassen muss, zeigt sich erst in Folge vier auf RTL+, doch die Vorschau verspricht bereits einiges an Drama und Adrenalin.

Die Sendetermine der Bachelorette im Überblick: Folge 4: Montag, 09.09.2024 Folge 5: Montag, 16.09.2024 Folge 6: Montag, 23.09.2024 Folge 7: Montag, 30.09.2024 Folge 8: Montag, 07.10.2024 Folge 9: Montag, 14.10.2024 Folge 10: Montag, 21.10.2024 Folge 11: Montag, 28.10.2024 Folge 12: Montag, 04.11.2024