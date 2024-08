Meringerin geht mit Stipendium für ein Jahr in die USA

Statt in Meringlebt sie seit Anfang August für ein Jahr in den USA: Leni Henne wird mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Jahr im Land der unbegrenzten Möglichkeiten verbringen und die High School besuchen. Gemeinsam mit Bürgermeister Florian Mayer hat der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (beide CSU) die Schülerin in das Austauschjahr verabschiedet.

„Ich freue mich riesig auf das Jahr in Amerika“, sagt Leni Henne, die von einer Gastfamilie in North Carolina aufgenommen wird. Dabei fühlt sich die 16-jährige Gymnasiastin startklar für das Austauschjahr in den USA. Unter anderem habe sie mit anderen Stipendiaten ein Vorbereitungsseminar besucht. „Dort wurden wir nicht nur in amerikanischer Landeskunde, sondern auch zum politischen System geschult“, so Henne, die mit den anderen Stipendiaten bereits Bekanntschaft gemacht hat.

Stipendiatin aus Mering ist in den USA eine Botschafterin für Deutschland

Warum eine solche Vorbereitung wichtig ist, verdeutlicht der Bundespolitiker Durz. Ziel sei nicht nur, dass die jungen Menschen sich persönlich entwickeln, neue Erfahrungen machen und eine gute Zeit in den USA verbringen. „Sie sind zugleich Botschafter Deutschlands und unserer Heimatregion“, so Durz. Der Bundestagsabgeordnete musste sich nach einer Vorauswahl zwischen verschiedenen Kandidaten entscheiden. „Leni hat im Bewerbungsgespräch einen hervorragenden Eindruck gemacht“, so Durz.

Auch Mayer ist von der Eignung der Stipendiatin vollkommen überzeugt. „Leni ist in hohem Maße ehrenamtlich engagiert und sie und ihre Familie sind fest vor Ort verwurzelt. Die nötige Unterstützung von Freunden und ihrer Familie für das Austauschjahr ist ihr gewiss“, ist sich das Gemeindeoberhaupt sicher. „Es ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je, dass der Bundestag solche Stipendien vergibt, um die Verständigung mit anderen Ländern zu stärken.“

Das Stipendium wird im Rahmen des Parlamentarischen-Patenschaftsprogrammes (PPP) erteilt und vom Deutschen Bundestag sowie vom US-Kongress finanziert. Das Programm wurde 1983 ins Leben gerufen – 300 Jahre nachdem die ersten Deutschen auf den nordamerikanischen Kontinent auswanderten. Schüler und junge Berufstätige sollen die Möglichkeit bekommen, das jeweils andere Land im Rahmen eines Austauschjahres kennenzulernen. Das PPP steht unter der Schirmherrschaft der Bundestagspräsidentin. (AZ)