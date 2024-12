Schon seit fünf Monaten lebt die Meringerin Leni Henne in den USA. Die 16-Jährige konnte sich ein Stipendium des deutschen Bundestages sichern, mit dem sie ein ganzes Jahr lang als Botschafterin in den USA verbringen darf. Mit ihrem gewohnten Alltag in Mering hat das Leben im östlichen Bundesstaat North Carolina nur wenig zu tun.

