Von Friedberg bis nach Marokko: Drei Monate Abenteuer mit dem Rad

Mit dem Fahrrad bis nach Marokko - was für die Einen nach dem Gegenteil von Urlaub klingt, ist für Anton Fritz und seine Frau der Inbegriff von Erholung. 74 Tage waren das langjährige Vorstandsmitglied des FC Stätzling und seine Frau Monika Fritz unterwegs und haben dabei einiges erlebt.

Die Lust zum Radeln haben Fritz und seine Frau schon vor einiger Zeit entwickelt. An ihrem 25. Hochzeitstag wagten sie erstmals eine längere Strecke mit dem Rad. Damals ging es für die beiden nach Rom. „Das war der Durchbruch. Wir sind dann immer wieder mit dem Rad in den Urlaub gefahren“, erzählt der 63-Jährige. Anfang des Jahres planten die beiden ihre Reise nach Marokko, Ende Mai machten sich die beiden dann auf den Weg. Zunächst radelten sie mit der Rad- und Wanderabteilung des FC Stätzling von Koblenz nach Saarbrücken, von dort ging es für das Paar weiter Richtung Frankreich. Entlang der Atlantikküste führte sie die Route weiter bis nach Spanien.

Friedberger Paar radelt nach Marokko und zurück

„Frankreich war sehr angenehm zu radeln, aber ehrlich gesagt auch etwas langweilig“, erzählt Fritz. Mit der Ankunft in Nordspanien verließ das Paar auch die gut ausgebauten Radwege, die sie zuvor in Frankreich erlebt hatten. „Wir sind inzwischen schon sehr hart im Nehmen, aber wenn man mal ein paar Stunden auf Kopfsteinpflaster, Schotterwegen oder sogar durch Sand fährt, spürt man danach wirklich jeden Muskel“, erzählt er. Auch das Wetter machte den beiden immer wieder zu schaffen. Für das Paar allerdings kein Grund aufzugeben - ganz im Gegenteil. „Für uns gibt es nicht Schöneres, als mit dem Rad unterwegs zu sein. Unsere Kinder nehmen lieber den VW-Bus, aber wir lieben es auf zwei Rädern unterwegs zu sein“, berichtet das Vorstandsmitglied des FC Stätzling.

In Santiago de Compostela in Spanien gefiel es dem sportlichen Paar besonders gut. Foto: Anton Fritz

„Wir sind eher ungewollt dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela gefolgt, aber es war wirklich wunderschön“, erzählt Fritz. Zwar stand die grobe Route von Anfang an fest, trotzdem mussten die beiden jeden Tag neu planen, wohin es geht. Die Verpflegung spielte dabei eine wichtige Rolle. „Es war ohnehin eine absolute körperliche Grenzerfahrung. Wenn man noch mit Hunger Rad fahren muss, macht das keinen Spaß“, scherzt Anton Fritz. Die beiden zelteten auf Campingplätzen oder suchten sich eine Unterkunft, immer spontan und immer mit dem Risiko, keinen Platz zu bekommen.

In Lissabon wird das Rad des Friedbergers gestohlen

Von Spanien aus ging es weiter durch Portugal. Vor allem Porto und Lissabon haben es Fritz und seiner Frau angetan. Die Route der beiden führte aber auch durch Nationalparks und abgelegene Radwege, auf denen man kaum Menschen trifft. In Lissabon überlegten Fritz und seine Frau trotzdem, die Tour abzubrechen und nach Hause zu fliegen, denn das Fahrrad des Friedbergers wurde in der Hauptstadt gestohlen. „Das war schon ein kleines Tief! Da haben wir erstmal ein paar Tage Pause gemacht, aber uns dann doch recht schnell wieder dazu entschlossen, weiterzumachen.“

Auch Wege wie dieser begegneten Anton Fritz und seiner Frau häufig, besonders in Spanien. Foto: Anton Fritz

Der 63-Jährige kaufte sich prompt ein neues Fahrrad und das Ehepaar setzte ihre Tour in Richtung Südspanien fort. Während das Paar in Frankreich noch mit Kälte und Regen zu kämpfen hatten, erwartete sie in Spanien eine Hitzewelle. „Wir hatten in Sevilla 47 Grad, das war schon der Wahnsinn“, erzählt das Vorstandsmitglied des FC Stätzling. Nach dem gestohlenen Fahrrad kam im Süden Spaniens die nächste Herausforderung: Monika Fritz wurde krank und konnte nicht weiterfahren. „Das Problem war, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon die Fähre nach Marokko gebucht hatten, deswegen mussten wir uns schnell einen Transfer organisieren“, berichtet Fritz.

Das Paar schaffte es rechtzeitig nach Gibraltar, wo sie die Fähre nach Nordafrika erwartete. In Marokko selbst stieg das Paar nur auf eine weitere Fähre nach Genua in Italien um. Von dort aus setzten die beiden ihre Reise zurück nach Friedberg fort. Die Rückreise durch die Schweiz wurde noch einmal zu einem besonderen Erlebnis. 40 Kilometer am Stück bergauf – für viele eine Qual, für die beiden Sportbegeisterten ein Highlight. Nur das wechselhafte Wetter forderte die Radler noch einmal heraus.

Nach 74 Tagen kehrten Anton und Monika Fritz schließlich zurück in den Landkreis Friedberg. Doch von Ruhe ist keine Rede. „Wir überlegen schon, nächstes Jahr nach Istanbul und zurück zu radeln“, sagt der 63-Jährige. Nur ein E-Bike ist für ihn ausgeschlossen: „Vor meinem 80. Geburtstag kommt mir das nicht ins Haus“, scherzt er.