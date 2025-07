18-jähriger Motorradfahrer nach Unfall auf der B2 bei Hofhegnenber schwer verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber musste am Montagabend ein 18-jähriger Motorradfahrer nach einem Unfall auf der B“ zwischen Althegnenberg und Steinach ins Krankenhaus geflogen werden. Ein 73-jähriger Autofahrer war am Montag gegen 19.40 Uhr auf der Bundesstraße B 2 von Althegnenberg in Fahrtrichtung Steinach unterwegs. An der Abzweigung nach Hofhegnenberg wollte er links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde schwer am Bein verletzt. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 28.000 Euro. (AZ)

