Motorradfahrerin wird bei Unfall in Kissing leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es in Kissing zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Kleintransporters gegen 15.20 Uhr auf dem Robinienweg unterwegs und wollte nach links in die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße abbiegen. Dabei übersah er eine Motorradfahrerin, die auf der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße unterwegs war und Vorfahrt hatte. Die 17-Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt. (AZ)

