Vorverkauf für Reggae in Wulf 2025: Tickets für Musikfestival erhältlich

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da gibt es bereits gute Nachrichten für alle Fans des Reggae, denn so früh wie nie steht der Termin für das Musikfestival Reggae in Wulf 2025. Am 1. und 2. August geht es auf dem Sportgelände des SV Wulfertshausen wieder rund. Schon jetzt gibt es Tickets, aus einem guten Grund.

Icon Galerie 90 Bilder Festivalstimmung ohne Ende – das erwartete die Gäste am Wochenende in Wulfertshausen. Auch ein kurzes Gewitter tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch.

„Wir wollten, dass der ein oder andere die Gelegenheit hat, ein Ticket unter den Weihnachtsbaum zu legen“, erklärt Pressesprecher Markus Friedrich den frühen Zeitpunkt des Ticketvorverkaufs. „Als Veranstalter ist Planungssicherheit wichtig. Wir wollten unseren Besuchern früh ein Signal geben und man kann sich auch richtig Geld sparen, wenn man früh dran ist.“ Die sogenannten Early-Bird-Karten sind stark reduziert. So gibt es das Wochenende-Ticket inklusive Camping aktuell für rund 45 Uhr, die Tagespreise liegen bei 35 Euro. Friedrich: „Das kann sich für den ein oder anderen lohnen, denn mit der Zeit werden die Karten teurer, das ist eigentlich bei allen Festivals so.“

Reggae in Wulf 2025: 2500 Besucherinnen und Besucher pro Tag

Wie im vergangenen Jahr bietet des Reggae in Wulf pro Tag 2500 Besucherinnen und Besuchern Platz. „2024 hatten wir im Schnitt 2300. Da ist also noch Luft nach oben. Wir hoffen, dass wir insgesamt wieder ein paar mehr Leute da haben werden. Insgesamt waren wir aber zufrieden mit dem jüngsten Festival“, so Markus Friedrich, der betont: „Wir haben mit Alexander Wüsten und Sascha Heinzelmann junge Organisatoren, die das Ganze zum ersten Mal gemacht haben. Sie haben gute Ideen, wobei wir natürlich an der ein oder anderen Stellschraube drehen werden. Insgesamt wird sich aber für die Festivalbesucher nicht viel ändern.“

Zu viel möchte der ehemalige Hauptverantwortlich aber nicht verraten. „Es wird wieder international werden, wobei wir auch in Deutschland Künstler und Künstlerinnen aus dem obersten Regal haben. Die Telefone laufen bei der Organisationsleitung in den kommenden Wochen sicher heiß.“

Ungewöhnlich ist in diesem Jahr das Datum, da das Festival meist am letzten Juliwochenende stattgefunden hat. „Die Sommerferien beginnen am 31. Juli, weshalb wir uns dieses Wochenende ausgesucht haben“, erklärt Friedrich, der verrät: „Ende Januar haben wir Jahreshauptversammlung und dann geht es in die nächste Planungsphase.“ In diesem Jahr feiert das Wulfertshauser Musikfestival seinen 25. Geburtstag. 2000 fand Reggae in Wulf zum ersten Mal statt. Tickets gibt es auf der Internetseite des Festivals.