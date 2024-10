Nach dem Jakobsweg krempelte eine Kissingerin ihr Leben um

Damals war es ihr noch nicht bewusst, wie stark die Erfahrung sie verändern würde. Der Jakobsweg – einfach eine andere Art Urlaub, dachte Christina Bolte aus Kissing. Nur zwei Wochen war sie bei ihrem ersten Mal 2007 unterwegs, mit Start in Pamplona in Spanien. Rückblickend sagt sie: "Das war ein Wendepunkt in meinem Leben." Sie verließ ihren Job, machte sich selbstständig. Über ihre Erfahrungen sprach die 49-Jährige kürzlich auf dem "Speaker Slam", einer internationalen Veranstaltung, die heuer in Rheinland-Pfalz stattfand. Ihre Rede "Vom Jakobsweg fürs Business lernen" erhielt viel Zuspruch und einen Preis.

