Naturschutz im Landkreis Aichach-Friedberg: Verwaltung zieht Bilanz – und warnt vor Herausforderungen

Was sind die Schwerpunkte des Naturschutzes im Landkreis Aichach-Friedberg? Welche Instrumente - von EU-Richtlinien bis hin zur kommunalen Landschaftsplanung - leiten die Arbeit vor Ort? Und welche Erfolge, aber auch Herausforderungen prägen die Bilanz? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie, bei der die Verwaltung einen Überblick über die Naturschutzarbeit der vergangenen Jahre präsentierte.

Georg Wengner, Stellvertender Sachgebietsleiter für Naturschutz, Gartenkultur und Landespflege, stellte die zentralen Naturschutzstrategien des Landkreises im Kreisausschuss vor. Im Zentrum steht das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP), ein bayernweites Instrument. Wengner erklärte, dass das ABSP die naturräumlichen Gegebenheiten einer Region – von Biotoptypen bis zu gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, dokumentiert. Es dient als planerische Grundlage, um standortgerechte Naturschutzmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

Ein Beispiel ist das Schindbachtal bei Griesbeckerzell, ein enges Bachtal mit wertvollen Feuchtlebensräumen. Der Fokus liegt hier auf der Erhaltung des naturnahen Charakters der Fläche, unter anderem durch die Vermeidung von Bebauung und Aufforstung. Das Gebiet steht exemplarisch für den ABSP-Ansatz: ökologisch wertvolle Flächen und Arten erkennen, Ziele definieren, Maßnahmen festlegen – etwa durch Pflege der Biotope oder die gezielte Steuerung der landwirtschaftlichen Nutzung.

ABSP, FFH-Richtlinie und kommunale Landschaftsplanung: So setzt der Landkreis Aichach-Friedberg Naturschutz konkret um

Neben dem ABSP greift der Landkreis auf weitere Instrumente zurück. Auf EU-Ebene setzt die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) verbindliche Schutzvorgaben für Arten und Lebensräume, an denen sich auch die Arbeit im Landkreis orientiert. Auf kommunaler Ebene sorgt die Landschaftsplanung – unter Nutzung der vom Freistaat Bayern bereitgestellten Leitfäden – für konkrete Umsetzungskonzepte. Diese werden in Zusammenarbeit mit Gemeinden, dem Landkreis und Verbänden wie den Landschaftspflegeverbänden realisiert.

Der Naturschutz im Landkreis Aichach-Friedberg stützt sich auf Richtlinien und Projekte auf EU-, Landes- und kommunaler Ebene. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

Ein solches Projekt läuft derzeit im Osten von Ottmaring, wo eine Flurneuordnung stattfindet. Dabei werden Grundstücksgrenzen neu geordnet, um Flächen klar zwischen intensiver Nutzung und ökologischer Funktion abzugrenzen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Erhalt und der Weiterentwicklung von Magerstandorten – also nährstoffarmen, artenreichen Lebensräumen wie Magerrasen oder Trockenwiesen. Je nach Bedarf wird die Häufigkeit der Mahd angepasst oder invasive Arten gezielt entfernt. Laut Wengner engagiert sich der Landkreis bereits seit Jahrzehnten in dem Projekt.

Fördermittel und Klimawandel: Diese Herausforderungen sieht der Landkreis im Naturschutz

Wolfhard von Thienen (Bündnis 90/Die Grünen) lobte die Naturschutzarbeit des Landkreises, darunter mehrere erfolgreiche Einzelprojekte sowie die Einrichtung einer Stelle zur Erfassung der Ausgleichsflächen. Gleichzeitig benannte er zentrale Herausforderungen, die zum Großteil auf landespolitische Entscheidungen zurückgehen. Der Verlust der Biodiversität sei, so von Thienen, „die zweitgrößte Bedrohung der Menschheit“. Dennoch habe die Staatsregierung die einschlägigen Fördermittel um 25 Prozent gekürzt. Zudem verwies er auf ein Verfahren der EU-Kommission gegen Deutschland – und insbesondere Bayern – wegen Mängel bei FFH-Managementplänen. Die Verantwortung dafür liege jedoch, „nicht bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis“. Um Arten wie Wiesenbrüter und ihre wertvollen Lebensräume zu schützen, forderte er mehr Grundstückserwerb – und zusätzliche Mittel.

Viele Wiesenbrüter wie der Kiebitz sind durch Lebensraumverlust und den Klimawandel bedroht. Foto: Alexander Klose (Symbolbild)

Wengner bestätigte die Bedeutung des Grundstückserwerbs und verwies darauf, dass durch Generationswechsel vermehrt Grundstücke verfügbar würden – eine Chance für den Naturschutz, die jedoch rasches Handeln erfordere. Auch er sprach sich für zusätzliche Mittel aus und erklärte: „Das vorhandene Geld und Personal müssen sinnvoll eingesetzt werden.“